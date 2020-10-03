Поклонники раскритиковали Яковлеву за неудачную прическу

Москва, 3 октября. Известная советская и российская актриса Елена Яковлева разочаровала поклонников своей неудачной прической. Накануне артистка опубликовала свежее фото со съемок телевизионной программы, однако фанаты раскритиковали ее новый образ. Об этом сообщает «7дней.ru».

Подписчики актрисы пришли к выводу, что их кумиру не очень идут небрежно уложенные волосы.

«Образ ужасный, но я люблю вас во всех образах», — написал один из пользователей. «Что у вас на голове?» — задался вопросом фолловер звезды.

Другие фанты заявили, что подобная стрижка очень идет знаменитости, однако отмечали, что их смущает выражение лица артистки. Им показалось, что оно слишком уставшее и грустное.

«Ой, как же вы устали, срочно отдыхать!» — советовали они.

Стоит отметить, что Яковлева стала очередным гостем программы «Спасите, я не умею готовить!», которую ведет Отар Кушанашливи. С самого старта программы ведущий делал комплименты своей звездной напарнице по кухне. В какой-то момент журналист прямо поинтересовался, делала ли она пластику. Яковлева достаточно откровенно ответила на колкий вопрос.