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Президент Нагорного Карабаха после бомбежки ушел на фронт

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Президент Карабаха после бомбежки ушел на фронт

Степанакерт, 3 октября. Ряды защитников Нагорно-Карабахской Республики (НКР) пополнил ее руководитель Араик Арутюнян. Соответствующее решение он принял после бомбардировки Степанакерта азербайджанскими силами, пишет Nation News.

Воздушные удары по столице Арцаха привели к разрушению инфраструктурных объектов и жилых домов. Повреждения получили автомобили горожан.

Кроме того, с утра войска Азербайджана начали активное наступление. В такой ситуации Арутюнян сам отправился на фронт, чтобы помогать сдерживать наступающие азербайджанские силы.

Напомним, бои между Азербайджаном и Арменией начались с 27 сентября. Причиной является статус Нагорного Карабаха. Стороны никак не могут решить вопрос территориальной принадлежности. Конфликт «тянется» уже более 30 лет.

Президент Карабаха после бомбежки ушел на фронт

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