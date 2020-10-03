Человек в костюме Халка разбил звезду Трампа в Голливуде

Лос-Анджелес, 3 октября. На Аллее славы в Голливуде разбили звезду в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции.



Акт вандализма совершил неизвестный мужчина, одетый в костюм Халка — персонажа вселенной Marvel.



Причиненный ущерб оценивается в пять тысяч долларов. В настоящее время полиция ведет расследование и поиски злоумышленника. Уже принято решение о замене поврежденной звезды в ближайшее время.



Звезду в честь Дональда Трампа на Алле славы в Голливуде установили в 2007 году, когда он еще не был президентом США. Трамп получил ее за участие в шоу The Apprentice. С тех пор она неоднократно подвергалась нападению вандалов.



Самым знаменитым стал случай, когда в 2018 году ее разбили киркой. Мужчина, сделавший это, сам сдался полиции и получил условный срок за вандализм. Местные активисты регулярно выступают за то, чтобы убрать звезду Трампа с аллеи, но власти отказываются это делать и раз за разом восстанавливают ее.

