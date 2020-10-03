Первый канал прервал показ сериала «Гадалка» с Пореченковым

Москва, 3 октября. Продолжение популярного сериала «Гадалка» с актером Михаилом Пореченковым сняли с эфира. Об этом свидетельствует расписание телепрограмм на Первом канале.

Для зрителей стало настоящей неожиданностью то, что популярный проект будет отменен. В эфире Первого канала было показано лишь семь серий второго сезона, который рассчитан на 16 серий. Сейчас нет точной информации о причинах и неизвестно, смогут ли поклонники "Гадалки" увидеть продолжение сериала целиком. Вместо детективного проекта в эфире можно будет увидеть проект прошлого года «Мосгаз. Формула мести».

В центре сюжета детективного сериала «Гадалка» — майор Алексей Потапов и девушка из маленького провинциального городка Люся Некрасова. Они занимаются расследованием сложных преступлений. Отношения между коллегами складываются непросто: Люся делает выводы, основываясь на своих ведениях, а Алексей привык верить только фактам.