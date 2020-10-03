Дедушка и двое внуков погибли при пожаре в Крыму

Симферополь, 3 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти на пожаре детей в возрасте двух и пяти лет и их 50-летнего дедушки. Об этом сообщает сайт правоохранительного ведомства.

Трагедия произошла поздно вечером 2 октября. В ходе тушения пожара в частном доме в селе Геройское были обнаружены тела взрослого и двух детей. Выявленные признаки свидетельствовали, что люди могли погибнуть от отравления угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что родители детей ушли к знакомым, где было застолье с алкоголем. Отец снаружи закрыл дверь, чтобы изнутри ее не могли открыть. Он заявил, что сделал это потому, что ранее дети уже самостоятельно выходили за пределы дома.

Предварительные данные говорят о том, что мальчики могли играть со спичками — очаг возгорания был рядом со шкафом с вещами. Там же обнаружены сожженные спички. Пока эксперты не могут дать однозначный ответ, что стало причиной сильного пожара.

В ходе допросов выяснилось, что в августе нынешнего года соцслужба поставила семью на учет, как находящуюся в социально опасном положении.

Расследование трагедии продолжается.