Лопырева на фоне экокатастрофы на Камчатке сравнила людей с бактериями

Москва, 3 октября. Обладательница титула «Мисс Россия-2003» и фотомодель Виктория Лопырева озабочена масштабной экологической катастрофой на Камчатке. Недавно телеведущая побывала в этом живописном регионе, восхитившим ее своей красотой. Комментируя сообщение о загрязнении океанских вод, она сравнила людей с «болезнетворными бактериями», от которых Земля скоро избавится. Об этом сообщает deita.ru.

Лопыреву не оставили равнодушной сообщения о масштабной экокатастрофе. Ее глубоко огорчил тот факт, что океанская вода у Халактырского пляжа загрязнена фенолом и нефтепродуктами.

«В такие моменты я просто уверена, что Земля скоро избавится от нас, как от болезнетворных бактерий, которые планомерно уничтожают ее и не считаются с тем, что мы тут всего лишь гости, а не хозяева. Жаль, очень жаль, что мы не думаем о том мире в котором будут жить наши дети», — написала фотомодель в соцсети.

Подписчики поддержали Лопыреву в ее негодовании. Один из фолловеров уверен, что наша планета «осознает себя, как сущность». Он также обратил внимание на то, что природные стихии тоже являются «живыми и мыслящими существами».

«Мы, по сравнению с ними не то чтобы планктон, мы для них просто вирус. И очень скоро планета сделает против нас прививку», — говорится в комментариях к посту звезды.

Стоит напомнить, что ранее региональное Минприроды РФ сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива. Специалисты должны взять пробы воды в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, где были обнаружены мертвые морские животные.