Агроном развеяла мифы об опасности пальмового масла

Москва, 3 октября. Врачи и разного рода эксперты неоднократно заявляли, что пальмовое масло вредит здоровью, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Агроном Елизавета Тихонова считает, что опасность этого продукта является надуманной, сообщает радио Sputnik.

Она обратила внимание, что пальмовое масло — растительного происхождения. Следовательно, в нем меньше насыщенных жиров, чем в сливочном. Кроме того, в пальмовом масле нет трансжиров.

По мнению агронома, отказываться от этого продукта не стоит.

«Пальмовое масло — великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично», — выразила мнение эксперт.

Примечательно, что взрослому человеку она советует сделать выбор в пользу пальмового масла, нежели сливочного.

Елизавета Тихонова напомнила, что люди стали употреблять сливочное масло 400 лет назад. До этого продукт использовался для смазки деталей телег.

Эксперт подчеркнула, что не было летальных случаев от употребления пальмового масла. Оно хорошо усваивается и не приводит к «забиванию» сосудов холестерином.