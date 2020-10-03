Пригожин показал на видео, как Фадеев катался на электросамокате до падения

Москва, 3 октября. Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео в своем аккаунте Instagram, где продюсер Максим Фадеев до травмы катается на электросамокате.

Максим Фадеев вчера, катаясь на электросамокате, получил травму. Это средство передвижения у продюсера появилось еще в прошлом году. Долгое время он использовал его только на своем загородном участке. Впоследствии Фадеев стал все чаще использовать электросамокат для передвижения по улице. Максим Фадеев упал со своего средства передвижения, когда мчался на полной скорости и не справился с управлением на трамплине.

Продюсеру потребовалась помощь медиков, у него диагностировали ушиб грудной клетки и есть подозрения на перелом ребер. Позже Фадеев написал о своем состоянии в социальных сетях. Артисту было тяжело дышать, но, как отметил сам Максим, после капельницы ему стало гораздо легче и сейчас он уже находится дома.

«Я и раньше катался на небольших трамплинах, но никаких происшествий не случалось», — добавил продюсер.

Максима Фадеева поддерживает его хороший приятель Иосиф Пригожин. Он опубликовал в Сети видеообращение, где желает Фадееву скорейшего выздоровления. К своему посту Пригожин добавил видео, на котором видно, как катается Максим Фадеев на электросамокате до своего падения.

«В душе мы все дети. Дорогой Макс, выздоравливай скорее», — пожелал Пригожин своему другу.

Приятели часто выкладывают в Сеть забавные ролики из своей молодости. К примеру, в середине сентября на странице Фадеева в Instagram появилось видео, где Пригожин предстал в новом для себя амплуа — в роли ведущего. Как отметил сам автор поста, ролик был снять почти 30 лет назад.