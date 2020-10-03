«Захват» прибрежных территорий кораблями ВМФ РФ заснял спутник Sentinel-2

Москва, 3 октября. Учения российских десантных кораблей и катеров Балтийского флота представляют огромный интерес для Европы. За маневрами следят и снимают даже из космоса, согласно публикации в Twitter.

По сценарию, российские бойцы отрабатывали захват прибрежной территории. Это и попало в объектив европейского спутника Sentinel-2. На кадре видны российские быстроходные катера, два БДК.

Отметим, что европейский спутник уже более пяти лет находится на орбите. В нынешнем году космический аппарат заснял пуск ракеты с российского корабля в Балтийском море.