Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Захват» прибрежных территорий кораблями ВМФ РФ заснял спутник Sentinel-2

51
0 Оставить комментарий

«Захват» прибрежных территорий кораблями ВМФ РФ заснял спутник Sentinel-2

Москва, 3 октября. Учения российских десантных кораблей и катеров Балтийского флота представляют огромный интерес для Европы. За маневрами следят и снимают даже из космоса, согласно публикации в Twitter.

По сценарию, российские бойцы отрабатывали захват прибрежной территории. Это и попало в объектив европейского спутника Sentinel-2. На кадре видны российские быстроходные катера, два БДК.

Отметим, что европейский спутник уже более пяти лет находится на орбите. В нынешнем году космический аппарат заснял пуск ракеты с российского корабля в Балтийском море.

Новости партнеров