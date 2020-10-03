Вирусолог оценил шансы Трампа победить коронавирус «Ремдесивиром»

Шансы выжить после инфицирования COVID-19 при грамотной терапии могут быть очень высоки. Об этом в интервью ФАН заявил советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн, комментируя лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом и теперь находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. У главы американского государства развились кашель и лихорадка, но его лечащий врач Шон Конли утверждает, что, несмотря на солидный возраст (74 года) и не менее солидный вес (110 килограмм при росте 190 сантиметров), шансы Трампа на выздоровление крайне велики. Он уже начал принимать препарат «Ремдесивир», совсем недавно рекомендованный к использованию в качестве лекарства от COVID-19.

«Это, пожалуй, единственный препарат, который прошел проверку двойным слепым методом и был одобрен в Соединенных Штатах, — заметил Альтштейн. — Это при том, что потенциальных лекарств от коронавируса там тестировалось немало. Назвать «Ремдесивир» «высокоактивным» препаратом нельзя. Однако на фоне ряда его российских «коллег», особенно «Фавипиравира», он выглядит как настоящее медицинское средство, способное помочь организму победить болезнь. Думаю, президенту США ничего не угрожает».

Вирусолог развеял слухи насчет состава «Ремдесивира», который некоторые СМИ называли «коктейлем из антител». Эксперт предположил, что антитела Трампу, скорее всего, вводят дополнительно к терапии одобренным препаратом от COVID-19.

«Ремдесивир» — это химическое вещество, аналог нуклеотидов, который связывается с полимеразой и инактивирует коронавирус, — объяснил собеседник ФАН. — Но и упомянутый «коктейль» президенту США тоже дают. Какие именно это антитела, мне неизвестно, но вообще их бывает всего два вида: первый действует на иммунную реакцию организма, смягчая ее, а второй действует на сам вирус, связываясь с ним. Возможно, Трампу вводят и то, и другое».

Вместе с тем, отметил Альтштейн, возраст и вес американского президента делают его частью «группы риска».