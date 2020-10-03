Гаспарян назвал проигравших от объединения Германии

Москва, 3 октября. Германия отмечает 30-летнюю годовщину договора об объединении. Для ФРГ то событие 1990 года стало символом удачи и политической победы, а для СССР — серьезным провалом, выразил мнение историк и писатель Армен Гаспарян, пишет ФАН.

В вопросе о том, кто проиграл в деле объединения Германии, ответ очевиден, считает эксперт. Именно СССР можно считать проигравшей страной, которая перестанет существовать к концу следующего года.

Историк констатировал, что в те годы, когда уже была ненависть к КПСС, никто из советского руководства не терзал себя мыслями о том, что для страны будет значить объединение ФРГ и ГДР. В 1990 году геополитика среди руководства отошла на задний план.

Проигрышем можно расценивать объединение Германии и для руководителей компартий государств Восточной Европы. Там довольно быстро просчитали ситуацию, решив, что вслед за ГДР предадут и остальных. Таким образом, коммунисты и социалисты быстро «переобулись» и стали продвигать антироссийскую политику.

По мнению Гаспаряна, можно считать проигравшими и жителей бывшей ГДР. Несмотря на действия немецких властей, восточные территории так до конца и не интегрировались с точки зрения экономической и социальной сфер. Эксперт обратил внимание, что бывшая территория ГДР стала оплотом для правонационалистических движений и партий.

Армен Гаспарян подчеркнул, что событие 1990 года стало выигрышным для западного мира. Тем более что таким образом была поставлена точка в холодной войне. Эксперт констатировал, что в СССР многие демонстрировали откровенную наивность, считая, что после объединения Германии не будет продолжения противостояния с Западом, и наступит период гармонии.