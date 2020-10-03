Солнцев поддержал Виторгана после его заявления о «маленьких» пенсиях

Москва, 3 октября. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев поддержал актера Эммануила Виторгана, который заявил о невозможности прожить на пенсию в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Солнцев отметил, что полностью согласен с Виторганом, у которого имеется доход помимо пенсии.



«Если недоволен народный артист, то что можно сказать о простых людях. При этом все знают, что у него есть бизнес с женой. Есть сын, который наверняка ему помогает. И при этом он жалуется. Что говорить тогда об обычных людях. У них 12 тысяч рублей пенсия, шесть из которых уходит на оплату услуг ЖКХ. Такая история по всей стране», — поделился своим мнением Рустам.

Рустам заявил, что считает размер пенсий в России издевательством, а Виторгану он пожелал счастья.



«Путь у него еще дети родятся», — заметил шоумен.



Помимо старшего сына Максима, который пошел по стопам отца, у Виторгана есть две маленькие дочери — Этель и Клара от третьей жены Ирины Млодик. Вторая девочка родилась в 2019 году. Эта новость стала сенсацией для поклонников. Артист и его супруга регулярно делятся с поклонниками забавными фото и видео своих наследниц.

Недавно Эммануил Виторган показал видео с изменившимся коллегой Андреем Чернышовым. Поклонников поразило, как сильно похудел артист. Некоторые решили, что он серьезно болен. Позже сам Чернышов отреагировал на слухи о своей болезни.