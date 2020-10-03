Ивлеева и Элджей арендовали виллу на Мальдивах за 9 тысяч евро в сутки

Москва, 3 октября. После периода самоизоляции телеведущая Настя Ивлеева отправилась на съемки нового сезона шоу «Орел и решка» и путешествовала по Европе. Девушка долгое время не виделась с супругом, репером Элджеем, и, вернувшись, отправилась с ним на Мальдивы. Об этом пишет Kp.Ru.

Отдых звездной пары можно смело назвать роскошным. Ивлеева и Элджей разместились в пятизвездочном отеле Lux North Male Atoll, который представляет собой комплекс вилл, находящихся в Индийском океане. Знаменитости арендовали самую дорогую из них, двухэтажный особняк с собственным коралловым рифом, причалом для катера, бассейном и баром.

Проживание в подобной вилле можно считать действительно интересным опытом. Дело в том, что полы в ней стеклянные, и из помещения можно наблюдать за плавающими под ногами обитателями морских глубин. Вид из временного пристанища Ивлеевой и Элджея также не может не завораживать.

Однако за все вышеперечисленное придется серьезно заплатить. За особняк площадью 997 квадратных метров звезды отдают 9 672 евро в стуки, что равняется примерно 760 тысячам рублей.

На данный момент не известно, на какой срок знаменитости собираются задержаться в роскошном жилье, однако можно сделать вывод, что за отпуск они потратят не один миллион рублей в российской валюте. Стоит сказать, что Ивлеева в целом любит демонстрировать свое состояние общественности. В ее социальных сетях регулярно появляются снимки дорогих аксессуаров и одежды, которые знаменитость себе приобретает.

Стоит сказать, что не против продемонстрировать свой доход и супруг звезды, репер Элджей. Как сообщалось ранее, недавно исполнитель показал столичные пробки во время полета на собственном вертолете.