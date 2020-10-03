Чичерина спала под бронежилетами в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 3 октября. Певица Юлия Чичерина, которая накануне прибыла в Нагорный Карабах, где продолжаются военные действия, спала под бронежилетами. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo и публикует соответствующие фото.

В Нагорном Карабахе певица попала под обстрел, но ей все-таки удалось добралась до Степанакерта. Она рассказала военному корреспонденту Семену Пегову подробности своего пути. По словам Юлии, бомбежка осуществлялась беспилотниками, при этом прятаться было совершенно негде.

На появившемся в Сети снимке Чичерина спит под одеялом, поверх которого уложено несколько бронежилетов, на подушке рядом с певицей лежит каска.

«Чичерину обложили. Брониками», — написал под снимков автор Telegram-канал Wargonzo.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. До сих пор там продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана. Конфликт в НКР продолжается уже больше 30 лет. В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область сообщила о намерении выйти из состава Азербайджанской ССР и объявила о своей независимости.

В субботу утром появилась информация, что армия Азербайджана перебросила в Нагорный Карабах новые силы.