Гаспарян рассказал, был ли у СССР шанс не допустить объединения Германии

Москва, 3 октября. Объединение Германии в 1990 году отразилось не только на будущем Европы, но и повлияло на Россию. По мнению историка и писателя Армена Гаспаряна, даже если бы в СССР предполагали, что будет в 90-х и 2000-х годах, советское руководство все равно бы не помешало этому процессу, сообщает ФАН.

Эксперт обратил внимание, что перед распадом огромного государства «верхи» действовали «в пику» правящей КПСС. В обществе уже зрело недовольство партией, поощрялись действия вопреки ее установкам. Кроме того, сами «боссы» КПСС так и не обозначили четкой позиции касательно вопроса объединения двух Германий.

Гаспарян констатировал, что в тот период едва ли кто-то заставлял себя думать наперед. Широкие массы ликовали, наблюдая, что две страны вот-вот сольются в единое целое.

Учитывая антикоммунистические настроения, никто не занимал себя мыслями, что будет с Западной группой войск, будет ли осуществлен вывод баз НАТО. Геополитическими проблемами очень недалекого будущего обременять себя в Кремле никто не хотел, все молча или с восторгом следили за тем, как ФРГ поглотила ГДР.