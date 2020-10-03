Семья погибшего в Турции россиянина намерена доказать вину отеля

Казань, 3 октября. Родственники 58-летнего жителя Татарстана, который получил несовместимую с жизнью травму во время отдыха в Турции, считают виновной в произошедшем администрацию отеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь погибшего.

Семья Наиля Мухаметшина намерена отстаивать свою позицию во всех инстанциях. Девушка рассказала, что трагедия произошла 28 сентября в их номере. Ее отца придавило мансардное окно, которое спустилось автоматически. В результате мужчина задохнулся.

«Папа смотрел шоу, а там музыка громко играла, и видимо, он не услышал, что окно закрывается, и не успел отойти», — рассказала дочь Наиля о произошедшем.

По ее словам, администрация отеля не только не признает свою вину, но и отказывается проводить расследование. После трагедии к родственникам погибшего подходил только менеджер. Владельцы гостиницы даже не выразили им соболезнования.

«Мы сами поехали в жандармерию, написали заявление о произошедшем, наняли адвоката, только тогда началось расследование», — пояснила Мухаметшина.

Девушка добавила, что постоянно находится в контакте с туроператором и российским генконсульством, которые следят за ситуацией и оказывают необходимую помощь.

Это далеко не единственный случай в 2020-м году, когда в турецком отеле пострадали гости из России. Например, трагическая история произошла в августе в провинции Анталья. Семья из России заселилась в отель SunHill, на территории которого есть небольшой аквапарк. Днем глава семейства вместе с 12-летней дочерью катались на водных горках, однако после очередного спуска школьница не вынырнула — ее руку засосало в трубу. Сейчас власти Турции пытаются «замять» это дело.