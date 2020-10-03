Гроб с телом Тесака доставили на Кунцевское кладбище

Москва, 3 октября. Гроб с телом Максима Марцинкевича (Тесак) доставили на Кунцевское кладбище Москвы. Церемония прощания с националистом должна начаться в 11.00. Вокруг места погребения с раннего утра выставлено оцепление из сотрудников полиции. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, Марцинкевич скоропостижно скончался 16 сентября во время тюремного заключения в Челябинске. Его бездыханное тело было обнаружено в камере следственного изолятора. Утверждается, что мужчина свел счеты с жизнью.

Отец Марцинкевича заявил, что его сын был не способен на такой шаг. В подтверждение своей версии о насильственной смерти наследника он привел тот факт, что на теле покойного были травмы. Он утверждал, что на коже присутствовали следы инъекции, а также сообщил о двух оторванных ногтях на ногах. Родственники Максима Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело по факту его смерти.

Ранее в краевом управлении ФСИН заявили, что к Марцинкевичу в красноярском СИЗО не применялась физическая сила. Там добавили, что мужчина также не жаловался на повреждения и травмы, а также не обращался в местную медицинскую часть.