Горбачев заявил о недопустимости попыток поссорить народы РФ и ФРГ

Берлин, 3 октября. Экс-президент СССР Михаил Горбачев подчеркнул, что нельзя допускать попытки поссорить народы РФ и ФРГ. Необходимо беречь прочность связей, ведь были заложены их прочные основы, уверен бывший руководитель страны, сообщает ТАСС.

Поводом для его заявления стала значимая дата в масштабах всей Европы. С 3 октября 1990 года стал действовать договор об объединении двух Германий.

Горбачев обратил внимание, что героями этого эпохального события он считает именно народы: русских и немцев. Именно человеческий фактор стал решающим для него в вопросе объединения ФРГ и ГДР.

«Немцы, доказавшие, что страшное прошлое преодолено, что уроки из него извлечены, выводы сделаны. И русские, которые после всех бедствий войны проявили понимание чаяний немцев, пошли им навстречу», — заявил политик.

По мнению экс-президента, событие 30-летней давности ознаменовало целостность Европы и прекращение холодной войны.

Горбачев напомнил, что начало процессу объединения Германии было положено еще в 80-х годах. В этот период были жесткие противоречия на мировой арене, борьба двух военных блоков.