Подписчики возмутились стремлением Канделаки походить на Пенелопу Крус

Москва, 3 октября. Известная российская телеведущая Тина Канделаки опубликовала весьма спорное видео, в котором сравнила себя с голливудской знаменитостью. Однако подписчиков стремление знаменитости походить на Пенелопу Крус совсем не вдохновило. Об этом пишут «Дни.ру».

Канделаки достаточно активно ведет Instagram, периодически публикуя достаточно интересные видеоролики. Последняя публикация Канделаки привлекала огромное внимание зрителей, так как телеведущая выложила не просто интересный видеоряд, но и сравнила себя со знаменитой голливудской актрисой Пенелопой Крус.

Видео было создано с помощью метода перекрестного монтажа и в него вошли кадры с Крус в самых разных ролях. Туда же были вставлены моменты, на которых Канделаки пытается повторить мимику знаменитости, и нужно сказать, что отчасти у нее это получалось. Из-за быстрой смены лиц в какой-то момент зритель перестает понимать, где находится кинозвезда, а где телеведущая.

«Я ль на свете всех милее?» — задала женщина достаточно провокационный вопрос подписчикам.

Однако самолюбование и стремление сравнить себя с Крус не было благоприятно воспринято подписчиками.

«Вы меня простите, но где Пенелопа Крус, и где вы», «Далеко до Пенелопы», — отмечали комментаторы.

Но нашлись и те, кто выразил свое мнение в менее резких выражениях, обратив внимание, что обе женщины весьма интересны, однако каждая по-своему. Некоторые же заметили, что между звездами есть сходство, заключающееся в наличии филлеров и подкожных нитей, вставленных хирургами.

Стоит сказать, что зачастую Канделаки критикуют не только хейтеры в социальных сетях, но и коллеги по цеху. Как сообщалось ранее, актер Стас Садальский недавно рассказал, как устраивал будущую знаменитость на телевидение.