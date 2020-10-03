Роскачество назвало лучшие плавленные сыры

Москва, 3 октября. Роскачество назвало лучшие плавленые сыры в России. Для исследования были отобраны образцы 21 торговой марки. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что в подавляющем большинстве образцов эксперты обнаружили пониженное содержание белка и переизбыток лактозы. Исключением оказался сыр под маркой Viola. По словам специалистов, подобные недостатки могут свидетельствовать о том, что продукт был изготовлен из сухого молока и молочной сыворотки.

При этом некоторые производители — Hochland, Viola и «Карат» — учли замечания Роскачества по итогам предыдущих исследований и устранили их причины.

Примечательно, что в составе плавленого сыра «Витако» нашли антибиотик левомицитин, дозировка которого существенно превышала допустимую. Кроме того, количество белка и лактозы также вызвало определенные претензии у исследователей.

В конечном счете высоких оценок удостоились сыры Hochland, Viola, «Экомилк» и «Карат». В списке аутсайдеров оказались образцы под брендами «Витако», «Алдес», «Молочная сказка» и «Полевское».

Ранее специалисты Роскачества изучили бутилированную минеральную воду популярных торговых марок и выяснили, что продукция пяти производителей не соответствует стандарту. Так, в качестве образцов были выбраны пять лечебных и 27 лечебно-столовых минеральных вод объемом от 0,5 до 1,5 л и стоимостью от 1,42 до 17,5 рублей за 100 миллилитров. Всего экспертизе подвергнутся более 200 основных российских торговых марок.