Москва, 3 октября. Наргиз призналась, что может «станцевать голой на столе» перед мужчинами. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артистка поделилась, что последние шесть лет состоит в отношениях с одним из членов своей творческой команды. Избранником 49-летней Наргиз стал техник Антон Ловягин. По словам певицы, возлюбленный младше ее на 11 лет.

Своего любимого Наргиз Закирова считает поистине «уникальным человеком», потому что он прощает все ее меленькие шалости. В присутствии Антона певица не редко кокетничает с противоположным полом. Сама она измен никогда не прощала и на этот счет у нее есть четкие предубеждения.

«Я очень влюбчивая, но и преданная. Могу пофлиртовать в присутствии Антона с другим мужчиной. Например, могу во время вечеринки станцевать голой на столе. Я женщина красивая, часто вижу на себе восторженные мужские взгляды и мне это нравится», — поделилась Наргиз Закирова.

Также артистка отметила, что у нее есть определенные принципы и она не станет изменять своему избраннику. Будучи в первом браке, певица пережила предательство своего мужа композитора Руслана Шарипова. Он завел роман на стороне, когда Наргиз была беременна.

В отношения с Антоном Ловягиным певица словно «нырнула с головой», когда еще состояла в браке с последним мужем – итальянцем Филиппом Бальзано. Однако, как считает сама певица, с ее стороны измены не было, так как на момент начала отношений с Ловягиным, с мужем она уже разошлась.