Назван провоцирующий развитие рака чай

Москва, 3 октября. Регулярное употребление очень горячего чая может спровоцировать развитие рака пищевода. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова со ссылкой на исследования, опубликованные в научном журнале International Journal of Cancer.

По ее словам, постоянное воздействие высоких температур на слизистую может привести к ее перерождению. Врач привела в пример ситуацию, когда на руку попадает горячий чай или вода, — «это будет очень чувствительно».

«У некоторых даже возможен ожог. А теперь представьте, что вот так же мы по несколько раз в день обжигаем собственное горло», — назвала провоцирующий развитие рака чай Зухра Павлова.

Кандидат медицинских наук заметила, что «на 90% чаще заболевали те, кто в день выпивал не меньше 700 миллилитров очень горячего чая».

«То есть связь прослеживается. Идеальная температура для чая — ниже 60 градусов, — указала специалист.

Она также посоветовала отказаться от чая во время еды. По словам врача, этот напиток лучше всего пить отдельно, к примеру, через час после еды. Дело в том, что «если запивать чаем пищу, то напиток также свяжет и выведет из организма все, что найдет в еде». Речь в данном случае идет и о кальции, и о витаминах группы В и А, и других ценных полезных веществах.

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