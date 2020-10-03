В Германии не хотят допустить «ледникового периода» в отношениях с Россией

Москва, 3 октября. Германия, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, не должна «замораживать» отношения с РФ. Нельзя допустить «ледникового периода» в диалоге. Такое мнение высказал вице-президент бундестага Вольфганг Кубики, сообщает РИА Новости.

Парламентарий констатировал, что Берлин хотел бы вместе с Москвой прояснить некоторые моменты, касающиеся бывшего пациента клиники «Шарите». Однако делать это необходимо без необоснованных обвинительных заключений.

Вольфганг Кубики обратил внимание, что у РФ остаются особые связи с востоком Германии. Следовательно, необходимо это учитывать и вести взвешенный политический курс в отношении России.

Самое главное, считает парламентарий, что РФ не просто является одним из ключевых партнеров в Европе. По мнению политика, прочный мир на континенте напрямую связан с Россией, а не с действиями против нее.

Напомним, что 20 августа Алексей Навальный летел из Томска в Москву. Внезапно ему стало плохо. Лайнер экстренно посадили в Омске, где блогер был спешно госпитализирован. Почти двое суток российские врачи «вытаскивали» пациента. После стабилизации состояния 22 августа он был перевезен в немецкую клинику «Шарите».