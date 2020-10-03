Аналитики рассказали, как ослабевший рубль повлияет на вклады и кредиты

Москва, 3 октября. Падение курса рубля по отношению к доллару и евро, наблюдаемое уже в течение трех месяцев, может внести коррективы в политику банков в стране. Эксперты допустили, что снижение ставок по кредитам и вкладам может прекратиться, пишет РИА Новости.

Валютные графики за сентябрь говорят о том, что доллар вырос более чем на 3,5 рубля, а евро - на 2,67 рубля.

Управляющий директор рейтингового агентства Станислав Волков обратил внимание, что ослабление рубля напрямую связано с ростом цен на импортные товары. В таком случае немного снижаются доходы граждан, страдает платежеспособность. Это приводит к повышению кредитных рисков.

«Рост кредитных рисков банки вынуждены будут заложить в ставки, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Если готовить о товарах, значительная часть которых покупается в кредит, то удорожание коснется автомобилей, поскольку даже в отечественных моделях высока доля импортных комплектующих», — отметил Волков.

Однако падение курса рубля может привести и к тому, что перестанут снижаться ставки по вкладам. В тех регионах, где жесткая конкуренция между финансовыми организациями, возможен даже рост.

По мнению управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию одного из агентств Антона Табаха, ситуация с рублем вряд ли серьезно скажется на банковских продуктах. Он считает, что в настоящее время финансовым организациям хватает ликвидности. Следовательно, нет смысла повышать ставки по депозитам. Ситуация на бирже незначительно отразится на кредитах.

«Кредиты и так достаточно дороги, скорее, замедлится снижение стоимости кредитов по потребкредитам и ипотечным кредитам, которое активно шло после снижения ключевой ставки и стоимости фондирования», — поделился мнением эксперт.

Аналитик Егор Дахтлер предположил, что нынешний курс рубля не окажет серьезного влияние на банковские продукты.