 Поклонники остались недовольны внешним преображением Бородиной

Москва, 3 октября. Российская телеведущая Ксения Бородина порадовала подписчиков новой внешностью. Бессменная ведущая «Дома-2» решила поэкспериментировать с челкой. Снимки своего бьюти преображения она опубликовала в Instagram.

Стоит отметить, что Бородина давно уже носит темный цвет волос. Она также отдает предпочтение прямому пробору, однако поклонники звезды все чаще предлагали ей выстричь челку. Бородина решилась на бьюти преображение, передает «Телепрограмма».

«Ну и как я вам с челкой? Нравлюсь», — сняла на видео себя телеведущая.

Преобразиться и предстать перед подписчиками в новом образе Бородиной помог специальный фильтр. Стоит отметить, что девушка предложила фанатам проголосовать за ее новый образ. Оказалось, что подавляющее большинство фолловеров оказались недовольны преображением звезды.

Можно сделать вывод, что в ближайшем будущем зрители вряд ли увидят на телеэкранах Бородину с новой прической.

Стоит отметить, что Ксения Бородина старается показать, что довольна своим избранником и счастлива в браке. Однако в СМИ пишут, что у нее может быть связь с певицей Ольгой Орловой. Телеведущая назвала слухи об этом романе «полнейшим бредом».