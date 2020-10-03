Игорь Николаев растрогал подписчиков видео с четырехлетней дочерью за рулем

Москва, 3 октября. Известный российский певец Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram видеозапись с сидящей за рулем автомобиля дочерью и ее собакой. Многочисленные подписчики знаменитости оценили публикацию и сделали множество комплиментов. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Четырехлетняя дочь музыканта и певицы Юлии Проскуряковой была запечатлена за рулем розовой электрической машинки, на которой девочка ехала не одна. Рядом с ней сидела небольшая пушистая собачка по имени Зойка.

«Утренний объезд территории. Вероника катает Зойку — Зойка кайфует!» — подписал публикацию Николаев.

Подписчики звезды были растроганы выложенным роликом. Комментаторы обращали внимание как на серьезную девочку, так и на ее маленькую спутницу.

«Вот это команда!», «Какие милахи! Очень прикольно получилось», — гласят записи под видео.

Стоит сказать, что Веронику можно назвать достаточно талантливым ребенком. Ранее музыкант рассказал о том, что девочка уже попробовала себя в качестве стилиста и фотографа. Недавно Вероника надела на отца шляпу Проскуряковой, дала свою сумочку и заявила, что теперь музыкант «красавчик». После этого ребенок сделал фотографию на память и также заслужил похвалы со стороны фанатов творчества Николаева.

Однако представители шоу-бизнеса делятся с общественностью не только радостями и милыми фотографиями, но и своим невзгодами. Как сообщалось ранее, недавно известный телеведущий Борис Корчевников впервые подтвердил, что имеет проблемы со слухом.