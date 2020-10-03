Игорь Крутой откровенно рассказал о романе с замужней женщиной

Москва, 3 октября. Российский композитор и продюсер Игорь Крутой откровенно рассказал о том, как он познакомился со своей второй супругой. По словам деятеля шоу-бизнеса, ему пришлось увести замужнюю женщину из семьи, пишет «СтарХит».

На данный момент Игорь и Ольга Крутые состоят в браке уже 25 лет, и некоторые журналисты даже характеризуют пару как «образцовую» для российского шоу-бизнеса. Именно второй жене композитора была посвящена песня «Я люблю тебя до слез», которую исполняет известный певец Александр Серов.

По словам Игоря, он познакомился с будущей супругой в общей компании и моментально влюбился. Роман с замужней женщиной начался практически сразу, и уже на третьем свидании деятель искусства предложил Ольге выйти за него замуж. Изначально Крутой не надеялся на успех, так как на тот момент испытывал серьезные проблемы с деньгами. Однако возлюбленная внезапно дала согласие.

Как сообщил музыкант в передаче «Судьба человека» Ольге пришлось уйти от мужа, американского бизнесмена, чтобы найти свое счастье с ним. По словам Крутого, любой развод является достаточно тяжелым процессом, однако новый семье удалось все преодолеть.

Также композитор рассказал о своем первом, менее удачном браке. Он распался из-за финансовых трудностей, с которыми приходилось сталкиваться деятелю шоу-бизнеса. Как заметил Игорь, в паре должна быть сильная любовь, чтобы преодолеть сложный период, однако Елена Крутая такой, судя по всему, не обладала.

«Наверное, со стороны Лены такой любви не было, и произошло то, что должно было произойти», — объяснил продюсер.

Совсем недавно СМИ сообщили, что знаменитость столкнулась со смертельным недугом. Затем сам Крутой прокомментировал слухи об обнаруженном у него раке.