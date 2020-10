Звезду «Охотников за приведениями» избили в Нью-Йорке

Москва, 3 октября. Неизвестный напал на звезду фильма «Охотники за приведениями» Рика Мораниса в Нью-Йорке. Инцидент попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает CBS New York.

В сообщении издания говорится, что нападение на актера произошло рано утром 1 октября на одной из центральных улиц Манхеттена. Моранис спокойно прогуливался на свежем воздухе, но в какой-то момент к нему подошел неизвестный и ударил его по голове, передает Пятый канал.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что от удара комик падет на землю. Предполагается, что Моранис даже потерял сознание. Нападавший же не спеша покинул место происшествия. Позже актер обратился за медицинской помощью. Он жаловался на сильные боли в голове, спине и задней части бедра.

????WANTED????for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500????Seen him? Know who he is?????Call 1-800-577-TIPS or????DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk