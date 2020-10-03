В бундестаге объяснили, кому Германия обязана своим воссоединением

Берлин, 3 октября. Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики от фракции «Свободная демократическая партия» объяснил, кому немцы обязаны своим воссоединением. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, воссоединение Германии не состоялось бы без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой. Речь идет о СССР, США, Великобритании и Франции.

Объединение Германии произошло 3 октября 1990 года, напоминает RT. Юридически это было вхождение ГДР и Западного Берлина в состав Федеративной Республики Германия. Воссоединение произошло в соответствии с Конституцией ФРГ 1949 года. Главы МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». Этот документ гарантировал суверенитет германскому государству.

«Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву», — указал Кубики.

По его словам, «это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий».