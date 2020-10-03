Туроператор TUI отменил все путевки в Турцию

Лондон, 3 октября. Туроператор TUI в срочном порядке отменяет все туры из британской столицы в Анталью. Об этом сообщает издание Tourprom.

По данным информационного источника, это связано с решением властей Великобритании исключить Турцию из списка безопасных стран по коронавирусу (COVID-19) начиная с 3 октября текущего года.

Напомним, ранее Лондон обязал всех британских туристов, возвращающихся с курортов Антальи, находиться на двухнедельной самоизоляции. Эти меры обусловлены стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции и применяемой Анкарой методикой фиксирования распространения COVID-19, отличающейся от международных практик. Показатели заболеваемости коронавирусом в этой стране по-прежнему остаются крайне высокими.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число ежедневно фиксируемых новых зараженных COVID-19 на турецкой территории за последнюю неделю превышает 1400 человек.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предупредил россиян об опасности отдыха в Турции в период пандемии коронавируса.