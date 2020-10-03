Галкин рассказал о состоянии Кальянова перед смертью

Москва, 3 октября. Юморист и муж примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин раскрыл подробности последней встречи с певцом и композитором Александром Кальяновым. Шоумен рассказал в своем профиле в соцсети Instagram о состоянии артиста перед смертью.

Трехкратный лауреат премии «Шансон года» Александр Кальянов скончался на 74-м году жизни, сообщила в своем Instagram-аккаунте Алла Пугачева.

«Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное», — написала в пятницу артистка.

Максим Галкин подтвердил, что Александр Кальянов скончался. Юморист назвал его прекрасным музыкантом и человеком. По словам Галкина, Александр Кальянов недавно был у звездной семьи в гостях с подарком. Он привез раритетный немецкий ламповый приемник.

«Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжелой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить», — с сожалением заметил юморист.

Он поблагодарил Кальянова за музыку и общение, а также выразил глубочайшие соболезнования всем близким и родным композитора.