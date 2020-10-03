Житель Приамурья обстрелял детей из пневматики

Благовещенск, 3 октября. Правоохранители в Амурской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по детям из пневматического ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 30 сентября в Сковородино.

«Подозреваемый произвел несколько выстрелов из спортивного пневматического ружья по несовершеннолетним, находившимся на территории спортивного стадиона образовательного учреждения», — говорится в сообщении СК.

Полиция задержала подозреваемого, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Стоит отметить, что позже в Сети был опубликован видеоролик, в котором слышно лишь голос, рассказывающий о том, что ему «прилетел в живот от «воздушки» патрон».

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы задержали участников конфликта, один из которых устроил стрельбу при появлении сотрудников полиции, передает РИАМО.