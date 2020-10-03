Названа стоимость самых дорогих билетов на самолет и поезд в сентябре

Москва, 3 октября. Стала известна стоимость самых дорогих билетов на самолет и поезда в сентябре 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.



Аналитики выяснили, что стоимость самого дорогого авиабилета в этом сентябре оценивалась в 265 тыс. рублей. Этот перелет был совершен по маршруту Москва — Алтай и обратно. На втором по дороговизне месте — билет из Москвы в Бодрум и обратно. Он стоил 239 тыс. рублей. На третьем — рейс Москва — Дубай. Перелет туда и обратно обошелся путешественнику в 238 тыс. рублей.



Что касается поездов, то цены здесь несколько ниже. Так, самой дорогой поездкой стало путешествие из Петербурга в Москву. Билет в одну сторону обошелся в 63,4 тыс. рублей. В Сургут один пассажир отправился за 38,1 тыс. рублей, в Анапу — за 35,9 тыс. рублей. Чтобы добраться в Новосибирск пришлось заплатить 35,7 тыс. рублей, а в Адлер — 34,4 тыс. рублей.



Ранее аналитики сервиса выяснили, куда россияне чаще всего покупали авиа- и ж/д билеты в минувшем сентябре. Среди лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также много россиян в сентябре побывали в Симферополе.

Ранее были названы перспективы скоростной магистрали Санкт-Петербург — Гамбург.