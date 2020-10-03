Соединенные Штаты Америки на пороге фашизма. Колонка Голоса Мордора

Похоже, «прогрессивные люди с хорошими лицами» во всем мире одинаковы. Ну вот нет между ними никакой принципиальной разницы.

Дональд Трамп заразился коронавирусом. Президент огромной страны, за которого голосовало огромное количество американцев. Правда, вовсе не тех, «светлоликих». Как правило, это обычные работяги из глубинки, жить которым не очень просто. Фермеры, водители, рабочие — все те, кого в США презрительно называют «реднеками», то есть красношеими. Просто народ, который всю свою жизнь отчаянно пашет, чтобы прокормить свои семьи, который достаточно консервативен, чтит семью и христианские ценности. На этих людях держится Америка, собственно, именно они ее и построили. Те простые колонисты-фермеры, которые в свое время восстали против английской короны, были точно такими же простыми людьми.

Есть и другая Америка, которая удобно расположилась в огромных мегаполисах, в основном на побережьях. Америка, которая по большей части является огромным паразитом, живущим как за счет своих собственных «реднеков», так и за счет всего мира. Прогрессивные люди. Во главе, разумеется, финансовый капитал, а вот то, что под ним — это именно те самые, которые лучше всех знают, как надо жить, которые за беспредельные свободы, за отказ от традиционных ценностей, как писал Виктор Пелевин, — «вся эта новая совесть мира». Радикальные феминистки, ЛГБТ, «антифашисты», которые больше напоминают самых обычных фашистов, да недавно захватившие крупные американские города BLM. Эта Америка люто ненавидит ту, другую, глубинную Америку. По их мнению, там живет обычное быдло, чье мнение абсолютно ничего не значит.

Ну да ладно, мы немного отвлеклись. В общем, Дональд Трамп опубликовал твит, в котором рассказал, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. И в комментариях начался самый натуральный ад. Добрые и светлые гуманисты желали Трампу сдохнуть в самых адских муках, которые только возможны, проклятия лились грязным зловонным потоком. Пресс-атташе Хиллари Клинтон Зара Рахим написала в Twitter прямым текстом: «Чтоб он сдох!», сопроводив свой твит массой веселеньких смайликов. И знаете, это даже не ненависть. Потому что даже к врагу принято быть гуманным, если ты, конечно, не конченый нацист. Но поведение всех этих демократов, которые за все хорошее и против всего плохого, именно такое — сродни нацистскому. Дай им волю — появятся концлагеря и массовые захоронения, куда будут бульдозерами скидывать трупы тех, у кого было «иное мнение». Самое забавное, что вся эта «совесть мира» считает фашистом именно Трампа. Те же самые «антифа» взяли себе столь громкое название, как будто они реально борются с фашизмом. Но при этом самыми настоящими фашистами являются именно они. И нет никакого парадокса, что США, которые так гордились своей свободой и демократией, сейчас стоят на пороге самой настоящей диктатуры и фашизма. Причем эта угроза исходит вовсе не от Трампа.

Со свободами в США уже все обстоит не очень хорошо. Свободы — они не для всех. Если ты за демократов, то у тебя есть свободы, а вот если за Трампа — никаких свобод у тебя быть не может. В первую очередь, свободы слова. За любое высказанное мнение мэйнстримовая пресса попросту может сожрать с костями и без соли. Свобода исчезают всюду — там, где есть все эти «люди со светлыми лицами». Например, в Голливуде, который начинает жить по новым, совершенно противоестественным правилам. Трудно представить, что за фильмы там будут сниматься лет через пять. У простых американцев, владельцев оружия, хотят отнять и свободу защищать себя, ибо сейчас даже направить оружие на мародера из BLM, который собирается ограбить твой дом или твой магазинчик — преступление. Даже стрелять не надо, достаточно просто направить. Есть еще и корпоративный фашизм, наверное, самый страшный и многоликий. И именно он является главным бенефициаром всего того, что происходит сейчас в США.

США хотят остаться главным паразитом мира. И чтобы это осуществить, им сейчас необходим фашизм. Этот фашизм уже в пути и подобрался он к Америке очень и очень близко. Если даже демократы проиграют грядущие президентские выборы, это будет лишь их тактическое поражение. В итоге они все равно победят, потому что практически все ресурсы на их стороне. СМИ, огромные деньги корпораций, многочисленные боевики из различных меньшинств, за права которых якобы борются демократы. Глубинная Америка обречена, если только не произойдет какого-нибудь чуда.