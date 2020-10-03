Азербайджан направил на бой в Карабахе новые силы

Ереван, 3 октября. Армия Азербайджана перебросила в Нагорный Карабах новые силы. Об этом в субботу утром сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, пишет РИА Новости.

При этом ранее Баку заявлял, что вооруженные силы страны заняли новые опорные пункты в Карабахе. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян уточняла, что солдаты противника были сконцентрированы на северном и южном направлениях.

Напомним, обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось с 27 сентября. Азербайджан и Армения вновь решают с помощью военных действий вопрос статуса данного региона. Проблема тянется уже несколько десятилетий. В последний раз боестолкновения такого масштаба были в начале 90-х годов.

В минувшую пятницу вооруженные силы Азербайджана произвели три удара ракетами по городу Степанакерт, столице Нагорно-Карабахской Республики.