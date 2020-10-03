Беззубый Шура удивил фанатов демонстрацией новой челюсти

Москва, 3 октября. Популярный в конце 90-х российский певец Шура похвастался подписчикам своего Instagram-аккаунта необычной «обновкой». Страдающий от проблем с зубами исполнитель наконец поставил себе имплантат в нижнюю челюсть.

Во время пика популярности отсутствие передних зубов было для Шуры своеобразной «фишкой» и частью эпатажного образа. Однако с того момента прошло большое количество времени, и певец пришел к выводу, что ровные и красивые зубы ему подходят больше. Однако проблемы с челюстью остались.

Дело в том, что большинства собственных зубов у знаменитости нет, а предыдущий стоматолог неправильно вставил имплантаты в нижнюю челюсть. Они просто отвалились, и целый месяц музыкант обходился без нижних резцов.

Об этом Шура рассказал в интервью для Ивана Урганта. Также звезда жаловалась, что всю пищу приходится пропускать через блендер. Певец сообщил телеведущему, что подобная диета заставила его сильно соскучиться по мясу и пельменям.

Однако недавно все наконец пришло в норму, о чем певец оповестил своих подписчиков в Instagram. Шура удивил фанатов фотографией, на которой он широко улыбается и держит в руках розу.

«А у меня обновка, кто заметил?» – поинтересовался исполнитель у подписчиков.

Фанаты моментально заметили изменения в облике певца и засыпали его комплиментами. Кроме того, под фотографией поставили порядка восьми тысяч отметок «Мне нравится».

«Сашенька, вы очень хорошо выглядите. Вам все идет. Люблю», «Вы весь обновленный», – заметили поклонники.

Судя по последней информации, Шура действительно преобразился. Он смог похудеть, избавиться от вредных привычек и в скором времени собирается провести всероссийский тур. Однако часть общественности считает, что до полного избавления от алкоголизма звезде еще далеко. Как сообщалось ранее, недавно Шура появился пьяным на шоу и разгневал зрителей.