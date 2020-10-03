Тимати прокомментировал сообщение Решетовой о характере их сына

Москва, 3 октября. Известный под псевдонимом Тимати музыкант Тимур Юнусов прокомментировал публикацию бывшей возлюбленной, модели Анастасии Решетовой о характере их сына. Переписка звезд завязалась в соцсети Instagram.

Модель опубликовала фото, на котором позировала в лифте с Ратмиром Юнусовым на руках. Решетова была одета в черный комбинезон, глаза скрывали солнцезащитные очки. В подписи к снимку звезда назвала сына «характерным и требовательным» и пожаловалась, что он «хочет занять место главного в доме».

По словам модели, если мальчик видит, что мать идет заниматься делами, начинает «предъявы», в том числе хватает руку или впивается в ногу, пытаясь удержать. Если Ратмиру что-то не нравится, он рычит и бьет кулаками.

«Я до сих пор пребываю в легком шоке. Ведь, вроде как совсем недавно, он родился на свет, будучи маленьким 3,7 килограммовым комочком, который только и делал, что ел и спал, а теперь это полноценный человек, который явно хочет занять место главного в доме», — поделилась Решетова.

На эту публикацию в комментариях ответил Тимати.

«От осинки не родятся апельсинки», — написал музыкант.

Поклонники не смогли прийти к общему мнению, на чей характер намекал рэпер. Некоторые отмечали, что сложный нрав имеет Решетова, другие решили, что музыкант говорил о себе.

Ранее Решетова дала комментарий по поводу своего разрыва с Тимати. Модель выразила сожаление, что этом произошло почти сразу после рождения ребенка.