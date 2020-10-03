Актриса Николаева рассказала о будущей свадьбе с экс-супругом Волочковой

Москва, 3 октября. Актриса и ведущая телеканала «Россия-1» Елена Николаева рассказала о предстоящей свадьбе с бизнесменом Игорем Вдовиным. По словам знаменитости, она не собирается устраивать традиционное торжество. Об этом она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

Она пояснила, что белый наряд надевает достаточно часто, поэтому к платью невесты не стремится.

«Немного не понимаю, почему союз двух людей должен быть каким-то особенным праздником. И доказала я самой себе уже многое. Ведь у нас, как у взрослых людей, есть понимание, как важное решение их жизни должно выглядеть», — сказала Николаева

Также было отмечено, что празднование пара планирует исходя из своих рабочих графиков. Предположительно, молодожены отправятся в путешествие. При этом ведущая пояснила, что в ЗАГС она собирается прийти «по погоде». Елена Николаева также рассказала, что предложение руки и сердца не стало для нее удивлением.

«Игорь мне рассказал о всех своих намерениях еще на стадии ухаживаний, всего через несколько свиданий и последовательно воплощает все в жизнь», — сказала она.

На данный момент пара живет большой семьей: вместе с Вдовиным проживают четверо детей от прошлых браков. В конце сентября дочь Анастасии Волочковой, которая является экс-супругой Вдовина, поделилась архивным снимком. На опубликованном фото она позирует вместе со своими еще влюбленными друг в друга мамой и отцом.