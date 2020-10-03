Возлюбленная Козловского удивила фанатов откровенным фото

Москва, 3 октября. Фотомодель Ольга Зуева, которая является возлюбленной актера Данилы Козловского, опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенный снимок. В кадре девушка предстала в платье с глубоким декольте.

Снимок появился в Instagram-аккаунте звезды. На снимке она позирует на улице со своей собакой Грушей. При этом вырез платья акцентирует внимание подписчиков на ее груди. В подписи под фотографией девушка рассказала о собачьем приюте в Ленинградской области, который оказался в затруднительном положении.

В комментариях многие подписчики отметили смелый поступок модели, решившей помочь приюту. При этом некоторые высказали свое восхищение увиденными формами Зуевой.

«Главное, какая мама у Груши», «Повезло собачке», «Восхищаюсь вами. Красивая женщина с красивой душой и добрым сердцем», «Шикарна… Я про грудь…», «Груша на вас очень похожа», — пишут фанаты Ольги Зуевой.

Напомним, накануне актер Данила Данила Козловский своим поступком еще больше заинтриговал поклонников — он «убрал» Ольгу Зуеву из своей картины «Карамора». Фанаты теперь активно обсуждают его возможное расставание с актрисой, которая весной родила ему дочку.