Азербайджан заявил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

Баку, 3 октября. Министерство обороны Азербайджана заявило о занятии азербайджанскими войсками новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Войска Азербайджанской Армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также сообщили об уничтожении значительного количества боевой и другой техники, живой силы, а также вооружения противника.

С 27 сентября по 20.00 часов 2 октября общие потери противника в Минобороны Азербайджана оценили в 250 артиллерийских установок, минометов и реактивных систем залпового огня; до 230 танков и другой бронетехники; более 130 единиц автомобильной техники; 38 средств ПВО; 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; семь складов боеприпасов и один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Ранее телеканал «360» сообщил, что столица Нагорного Карабаха Степанакерт 2 октября попала под обстрел. Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о раненых и многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры.