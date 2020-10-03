Специалист Роспотребнадзора рассказал, что ослабляет иммунитет к COVID-19

Москва, 3 октября. В период роста заболеваемости коронавирусом важно оставаться в тепле и не переохлаждаться, поскольку это может значительно ослабить иммунитет человека. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Специалистом было отмечено, что коронавирусная инфекция является пока малоизученным заболеванием. Потому делать какие-то выводы о росте или спаде затруднительно. Однако, чтобы избежать возможного заражения, россиянам необходимо соблюдать все рекомендованные правила профилактики.

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», — пояснила Пшеничная.

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные признаки коронавирусной инфекции. Среди них — сильная отдышка и кашель. Было отмечено, что при легком течении инфекции в больницу, наоборот, не стоит ходить, так как там можно заразиться еще больше. Об этом пишет телеканал «360».