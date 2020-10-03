Зрители поспорили из-за результатов проекта «Голос 60+»

Москва, 3 октября. Пользователи в соцсетях поспорили после объявления победителя нового проекта песенного шоу «Голос 60+». Мнениями телезрители делятся на странице проекта во «Вконтакте».

Финал шоу прошел в пятницу в эфире Первого канала. Победителем стала 91-летняя жительница Петербурга Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители, сообщает телеканал «360».

Участница исполнила песню «На тот большак», которую зрители могли слышать в фильме «Простая история» 1960 года. Ранее в шоу «Голос» эту песню исполняли Лора Горбунова и Анна Кадышева.

В соцсетях мнения зрителей относительно результатов голосования разделились, некоторые посчитали, что победу «отняли» у Петра Таренкова.

«Проект называется «Голос», а не «Возраст». Побеждать должен сильнейший!» — возмутился результатами шоу Erron Black.

Другие пользователи не согласились с мнением, отмечая, что Юдина «пела душой». Кроме того, комментаторы напомнили, что конкурс проводился для любителей, тогда как Таренков — профессионал.