Зрители поспорили из-за результатов проекта «Голос 60+»

Москва, 3 октября. Пользователи в соцсетях поспорили после объявления победителя нового проекта песенного шоу «Голос 60+». Мнениями телезрители делятся на странице проекта во «Вконтакте».
Финал шоу прошел в пятницу в эфире Первого канала. Победителем стала 91-летняя жительница Петербурга Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители, сообщает телеканал «360».
Участница исполнила песню «На тот большак», которую зрители могли слышать в фильме «Простая история» 1960 года. Ранее в шоу «Голос» эту песню исполняли Лора Горбунова и Анна Кадышева.
В соцсетях мнения зрителей относительно результатов голосования разделились, некоторые посчитали, что победу «отняли» у Петра Таренкова.
«Проект называется «Голос», а не «Возраст». Побеждать должен сильнейший!» — возмутился результатами шоу Erron Black.
Другие пользователи не согласились с мнением, отмечая, что Юдина «пела душой». Кроме того, комментаторы напомнили, что конкурс проводился для любителей, тогда как Таренков — профессионал.
«Дина для своего возраста спела просто прекрасно, она вложила душу и так была рада своей победе! Именно сильнейшие голоса уже давно не побеждают на этом проекте, потому что, как показывает практика, здесь важны очень многие составляющие. Я очень рада за Дину - такое счастье ей выпало в ее годы!» — парировала Алена Тихомирова.