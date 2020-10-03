Полпред Трутнев поручил разобраться в массовой гибели животных на Камчатке

Москва, 3 октября. Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил правительству Камчатского края и региональным надзорным ведомствам разобраться в причинах массового выброса морских животных на побережье Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации пресс-службы аппарата полпреда, к проверке также будет привлечена Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и межрайонная природоохранная прокуратура.

На данный момент в аппарат полпреда уже поступил ряд обращений из-за загрязнения морской воды, которое может представлять угрозу здоровью людей.

«На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к ее уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться», — сказал Трутнев.

Также было отмечено, что виновные в утечке нефтепродуктов должны быть наказаны.

Напомним, ранее на берег Халактырского пляжа выбросились тысячи морских животных. Кроме того, серферы сообщили об изменении цвета воды на данном пляже. Местные жители обратили внимание, что после контакта с водой у них опухали глаза и появлялось раздражение на коже.