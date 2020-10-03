Жириновский навал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Москва, 3 октября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что самым эффективным средством борьбы с пандемией коронавирусной инфекции является вакцина. Такое мнение он озвучил в интервью НСН.

«Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже», — пояснил политик.

Им также было отмечено, что самой эффективной карантинной мерой будет сокращение физических контактов. При этом он предложил дачный вариант самоизоляции. По словам Жириновского, многие жители России на время пандемии стараются переезжать загород и это абсолютно правильно.

«Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование», — сказал глава ЛДПР.

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