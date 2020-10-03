Эксперт рассказал, можно ли отследить отключенный смартфон

Москва, 3 октября. Директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков рассказал, можно ли отследить отключенный смартфон. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, отключенный телефон можно отследить, только если он «начинен» маячками. Во всех других случаях полностью отключенный гаджет представляет собой аналог кирпича, так как в устройстве разомкнуты все цепи.

«Самый простой способ убедиться, что выключенный телефон не излучает никаких сигналов — поднести выключенный гаджет к музыкальной колонке, микрофону, радио. Приборы поймают на близком расстоянии сигнал и начнут фонить», — отметил Солдатенков.

Другим признаком встроенных в устройство «маячков» слежения и «жучков» может оказаться быстро разряжаемый аккумулятор, заключил эксперт.

Ранее руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что в смартфоне любой марки существует ряд настроек, которые не стоит трогать неопытным пользователям.

С осторожностью стоит подходить к настройкам, связанным с блокировкой входящих вызовов и универсальным доступом. Также неопытным пользователям не рекомендуют использоваться Jailbreak на системе iOS или root-доступом на Android. Данная функция позволяет получить расширенные права администратора, однако последствия могут быть непредсказуемы.