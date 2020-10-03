Индийские аналитики по достоинству оценили необычный полет Су-34

Москва, 3 октября. Аналитики из индийского издания EurAsian Times высоко оценили российские истребители Су-34, которые на очередных учения продемонстрировали уникальные характеристики. Испытательные полеты проходили ночью на 15-километровой высоте в нижних слоях стратосферы. Об этом пишет издание «ПолитРоссия».

В небе российские самолеты вступили в «бой» с гипотетическим противником. Учения, проводимые на такой высоте, стали первыми для многоцелевых истребителей-бомбардировщиков «поколения 4++».

«Подобные учения считаются жизненно важными для российской военной авиации и следуют советской доктрине сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков, представителями которых являются МиГ-25 Foxbat и МиГ-31 Foxhound», — пояснили журналисты.

Су-34 в первую очередь предназначен для тактического развертывания против наземных и морских целей. Однако самолет способен и на воздушный перехват, поскольку конструкция машины соединяет в себе лучшие качества сразу нескольких истребителей: Су-27, Су-30МКИ, Су-33 и Су-35. Кроме того, Су-34 уже доказали свою эффективность в Сирии.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия впервые подняла в небо одновременно до 80 беспилотников в Сирии. Во время нахождения беспилотников в воздухе Национальный центр управления обороной РФ в Москве мог видеть все цели и пуски, а также отслеживать траекторию.