Ирина Шейк порадовала поклонников фото в сексуальном нижнем белье

Москва, 3 октября. Российская модель и актриса Ирина Шейк порадовала поклонников очередными откровенными снимками в сексуальном нижнем белье. Серию фото звезда опубликовала в Instagram.

На снимке 34-летняя знаменитость позирует в просвечивающих шортах, черном кружевном бюстгальтере и чокере. Сексуальности образу придают туфли и накинутый на плечи халат с кружевом.

Поклонники живо отреагировали на публикацию, оставив под постом более 183 тысяч лайков и множество комментариев на русском и английском языках.

«Такая горячая», «Моя роскошная Ирина, люблю тебя», «Самая красивая женщина», «Глаза как у кошки, просто невероятные», «Что за богиня», — писали поклонники.

В минувшем сентябре в Милане прошел офлайн-показ Versace. Шоу провели в декорациях затонувшего древнего города, а сама коллекция была вдохновлена морем и подводными обитателями.

Ирина Шейк на показе появилась в ярком оранжевом платье. Наряд с воланами и акцентом на груди идеально сидел на фигуре модели. Она вышагивала в трендовых мюлях в тон платью. Второй образ также сразил публику. Шейк была одета в небесное шелковое платье со стразами. На платье были изображены морские звезды, а благодаря разрезу от бедра были видны длинные и загорелые ноги модели.