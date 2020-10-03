Азербайджанская армия потеряла 3 тысячи человек в боях в Карабахе

Ереван, 3 октября. Власти Нагорного Карабаха заявили о трех тысячах убитых азербайджанских военных. Об этом во время пресс-конференции в Facebook сообщил секретарь президента республики Ваграм Погосян.

Представитель НКР уточняет, что тела погибших находятся на нейтральной территории, их вывозу ничего не препятствует. Однако этого не делается, утверждает Погосян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. До сих пор там продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Правительства Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в зоне конфликта.

Накануне в столице НКР Степанакерте раздались артиллерийские взрывы. В результате обстрелов есть пострадавшие.