Британцев восхитили испытания российского спецназа

Лондон, 3 октября. Британские комментаторы с восторгом оценили фотографии Всероссийских испытаний бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России на право носить краповый берет. Снимки опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Бойцы спецназа проходили испытания в Мордовии 27 сентября. За право ношения крапового берета боролись 85 спецназовцев из 38 регионов России. Семь бойцов стали обладателями высшего знака доблести сотрудников спецподразделений.

Британских комментаторов восхитила жесткость бойцов.

«С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной», «Сотрудники ФСИН могут быть жестче, чем солдаты половины армий в Евросоюзе», «Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подметки не годятся», «Эти ребята не шутят», — писали читатели.

Ранее корреспондент ФАН сообщил, что в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» морские пехотинцы Каспийской флотилии под прикрытием боевых кораблей и авиации отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе городка Зеленоморск в Дагестане. Учебная высадка морского десанта стала одной из самых сложных операций ВМФ.