Россия может отправить срочную миссию на Венеру

Москва, 3 октября. Россия может дополнить программу исследования Венеры срочной отправкой станции для изучения возможных признаков жизни. Запуск планируется в 2027 году. Об этом рассказали в научно-производственной организации им. С. А. Лавочкина, сообщает РИА Новости.

«Сейчас оценивается возможность в 2027 году «быстрой» дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», — заявили представители предприятия во время презентации, которая была показана на «Днях космической науки».

При этом российская исследовательская программа Венеры включает в себя три миссии. В 2029 году планируется запустить устройство, которое изучит поверхность, атмосферу и внутреннее строение планеты. В 2031 году вторая миссия продолжит это исследование, а в 2034 планируется доставить на Землю образцы атмосферы и грунта.

Напомним, ранее американские и британские ученые заявили об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина — газа, который может стать доказательством существования жизни на планете. Эта новость взбудоражила научное сообщество всего мира: в NASA призвали сделать исследование Венеры приоритетным.